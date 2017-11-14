В Волгограде пройдет XIV юношеский краеведческий фестиваль «Знай и люби свой край», посвященный Году экологии в России и 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Фестиваль будет проходить в Волгоградском областном краеведческом музее 15 ноября. На фестивале будут работать секции по следующим направлениям: «Красная книга Волгоградской области» и «Особо охраняемые природные территории и парки Волгоградской области» – в этом разделе будут представлены исследовательские и творческие работы о природных достопримечательностях, экологических и туристско-рекреационных направлениях развития края; «Исторический календарь» – в работах данного раздела будут отражены выдающиеся события, замечательные даты и знаменитые личности в истории Нижне-волжского региона; «К 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом» – истории, жизнь и судьбы наших земляков, участников Сталинградской битвы.

Помимо этого, в рамках фестиваля будут представлены новые интерактивные мероприятия «Ять — изъять!» и пешеходная экскурсия по ул. Ленина. Для участников будет организована выставка краеведческой литературы.

Начало фестиваля 15 ноября в 11:00. Справки по телефону 8(8442)38-04-54.