Официальный сайт Государственной лотереи сообщил, что суперприз очередного тиража лотереи «Рапидо» отправляется в Волгоград. Выигрыш составил, ни много ни мало, больше четырех с половиной миллионов рублей! Имя победителя пока неизвестно, однако, как сообщает Столото, это Волгоградец.

Одним из самых крупных выигрышей в лотерею считается победа жительницы Воронежской области, 63-летней​ Наталь​и Власов​ой. Она стала обладателем 506 миллионов рублей.

Живой Волгоград ни в коем случае не призывает Вас бежать на ближайшую почту, чтобы закупаться билетами, мы лишь хотим поздравить нашего земляка и победителя. И пусть удача всегда будет с вами!