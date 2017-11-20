75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом отметили с большим размахом. Праздничные мероприятия развернулись как в Калаче-на-Дону, так и в Волгограде. Праздничные концерты, торжественные митинги и возложения цветов, и это ещё не все мероприятия, которые проходили в минувшее воскресенье.

В Волгограде центром празднования на этот раз стала территория рядом с бронекатером «БК-13». Специально для проведения праздника здесь была сооружена сцена и развернута полевая кухня.

#ГостиницаЦАРИЦЫНСКАЯ #75летначалоконтронаступлениясоветскихвойск A post shared by LIDIYA (@lida0108) on Nov 19, 2017 at 2:18am PST

#ГостиницаЦАРИЦЫНСКАЯ #полеваякухнякаша #мы готовы к раздаче каши🤗 A post shared by Гостиница "ЦАРИЦЫНСКАЯ" (@the_tsaritsynskaya_hotel) on Nov 19, 2017 at 5:10am PST

В рамках мероприятия каждый мог согреться горячим чаем и увидеть выступление творческих коллективов Волгограда. В программе праздничного концерта «Внуки и правнуки Сталинграда» состоялось выступление ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок», творческого коллектива ГУ МВД РФ по Волгоградской области, детского хореографического ансамбля танца «Волжаночка», а также волгоградских исполнителей Александра Харитонова, Игоря Букаева и Жанны Поповой. Песни военных лет сегодня прозвучат и в исполнении представителей юного поколения – внуков и правнуков защитников героической Сталинградской земли. Самой маленькой исполнительнице – Софье Тихомировой – всего 2,5 года.

#75летначалоконтронаступлениясоветскихвойск A post shared by Гостиница "ЦАРИЦЫНСКАЯ" (@the_tsaritsynskaya_hotel) on Nov 19, 2017 at 10:24pm PST

А завершилось празднование большим красочным фейерверком и световой инсталяцией на автомобильном мосту через Волгу.