75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом отметили с большим размахом. Праздничные мероприятия развернулись как в Калаче-на-Дону, так и в Волгограде. Праздничные концерты, торжественные митинги и возложения цветов, и это ещё не все мероприятия, которые проходили в минувшее воскресенье.

В Волгограде центром празднования на этот раз стала территория рядом с бронекатером «БК-13». Специально для проведения праздника здесь была сооружена сцена и развернута полевая кухня.

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В рамках мероприятия каждый мог согреться горячим чаем и увидеть выступление творческих коллективов Волгограда.  В программе праздничного концерта «Внуки и правнуки Сталинграда» состоялось выступление ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок», творческого коллектива ГУ МВД РФ по Волгоградской области, детского хореографического ансамбля танца «Волжаночка», а также волгоградских исполнителей Александра Харитонова, Игоря Букаева и Жанны Поповой. Песни военных лет сегодня прозвучат и в исполнении представителей юного поколения – внуков и правнуков защитников героической Сталинградской земли. Самой маленькой исполнительнице – Софье Тихомировой – всего 2,5 года.

#75летначалоконтронаступлениясоветскихвойск

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А завершилось празднование большим красочным фейерверком и световой инсталяцией на автомобильном мосту через Волгу.

Волгоград отметил 75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом Общество

Волгоград отметил 75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом Общество
Волгоград отметил 75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом Общество
Волгоград отметил 75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом Общество
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