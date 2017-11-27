Работы по благоустройству дворовых территорий, которые проходят в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», подошли к завершающему этапу. Во дворах-участниках приступили к монтажу наружного освещения. Всего во дворах Волгограда установят более новых 700 объектов наружного освещения.

​Световые опоры, устанавливаемые во дворах, выполнены из оцинкованной стали для защиты от коррозии. Для освещения улиц будут использованы экономичные светодиодные приборы с равномерным свечением.

Как прокомментировал Виталий Комар, руководитель службы эксплуатации МКП «Волгоградгорсвет»: “В ходе работ в 43 дворах будет установлено свыше 700 светильников и проложено порядка 17 километров воздушных и подземных электролиний”.