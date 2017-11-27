Работы по благоустройству дворовых территорий, которые проходят в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», подошли к завершающему этапу. Во дворах-участниках приступили к монтажу наружного освещения. Всего во дворах Волгограда установят более новых 700 объектов наружного освещения.
Световые опоры, устанавливаемые во дворах, выполнены из оцинкованной стали для защиты от коррозии. Для освещения улиц будут использованы экономичные светодиодные приборы с равномерным свечением.
Как прокомментировал Виталий Комар, руководитель службы эксплуатации МКП «Волгоградгорсвет»: “В ходе работ в 43 дворах будет установлено свыше 700 светильников и проложено порядка 17 километров воздушных и подземных электролиний”.
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