На днях в Калачевском районе было высажено более 20 тысяч сеянцев белой акации. Молодые деревца были высажены на горельнике площадью в пять гектаров вблизи федеральной автомобильной дороги М-21 «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Экологическая акция стала одним из мероприятий в рамках подготовки региона к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Участниками природоохранной акции стали специалисты Калачевского лесничества и Волгоградского лесопожарного центра, школьники и педагоги, общественники.

Перед мероприятием территория была освобождена от горельника. Как отметили в облкомприроды, появление новых насаждений позволит увеличить зеленый пояс вокруг города.

Отметим, вопрос озеленения территории возле Калача-на-Дону поднимался в августе текущего года в ходе личного приема граждан, который провел губернатор Андрей Бочаров. Тогда жительница Волгоградской области Асерт Орлова задала вопрос о восстановлении участка леса.