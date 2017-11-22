Редкая птица была обнаружена ещё в начале ноября в Палласовском районе недалеко от поселка Красный Октябрь возле реки Торгун. Её обнаружили местные жители, после чего было установлено наблюдение, которое показало, что фламинго не предпринимает попыток к возвращению домой. За помощью и консультацией палласовцы обратились в природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», специалисты которого занимаются учетом редких видов животных.

Вскоре птица была отловлена сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» вместе со специалистами Росприроднадзора, Волгоградского отделения Союза охраны птиц, волгоградского Горпитомника и перевезена в «Зоологический сад» Свято-Духовского монастыря.

Выехавшие на место сотрудники парка установили, что залетевший в Палласовский район фламинго – совсем молодая особь, вероятно, сбившаяся с пути. Орнитологи предположили, что во время перелета он отстал от стаи, в тумане потерял ориентацию и полетел по направлению ветра, что и привело его к тому месту, где его и обнаружили местные жители – водоему с богатой для этих птиц кормовой базой. Специалисты сделали вывод, что фламинго не сможет самостоятельно найти дорогу к местам зимовки, и с наступлением холодов может погибнуть. Именно поэтому ими было принято решение об отлове птицы.

В операции по спасению фламинго принимал участие директор МКУ «Горпитомник» Константин Епифанов, благодаря умелым действиям которого птица не пострадала и благополучно добралась до волгоградского зоодворика при Свято-Духовом монастыре, где и нашла временный приют.

В настоящий момент фламинго отдыхает после переезда и готовится к ветеринарному обследованию. После оформления всех необходимых документов будет решаться дальнейшая его судьба. Скорее всего, он отправится в зоопарк, где созданы условия для содержания таких птиц.

Отметим, что это второй случай встречи с фламинго на территории Волгоградской области за последние 2 года. Первый произошел в ноябре прошлого года: птица была обнаружена на Варваровском водохранилище, западнее Волгограда, однако задержалась там недолго и улетела.

Для справки: ближайшие к Волгоградской области места гнездования фламинго – солоноватые озера Северного Казахстана, удаленные от жилья человека. Через Россию эти птицы летят к местам зимовки в Азербайджане и Иране. Миграции проходят вдоль северного и западного побережья Каспийского моря через Астраханскую область и Дагестан.