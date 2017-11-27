На минувшей неделе в Волгограде прошли тактико-специальные учения по теме «Действия органов управления, сил и средств волгоградского звена территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимних условиях на автомобильных дорогах Волгоградской области».

Участниками учений стали: руководство области и города Волгограда, сотрудники областного ведомства МЧС России и его подразделений, ГИБДД, дорожных служб, министерства обороны и территориального центра медицины катастроф.

Учения проходили на площадке у стелы «Волгоград», расположенной в Ворошиловском районе областного центра на улице Нежданова, где и проверялась готовность дорожной техники и техники экстренных служб, в том числе тяжёлая инженерная техника, состоящая на вооружении специализированной пожарно-спасательной части: путепрокладчики БАТ-М и ПКТ.

По замыслу учений, на телефон службы спасения «112» поступило сообщение, что в результате сильного снегопада на автодороге федерального значения образовался затор длиной около 1,5 километров. Оперативные службы ГИБДД, МЧС, МУП «Северное», профильных комитетов отработали план действий по ликвидации ЧС, освободили проезжую часть от машин, эвакуировали пострадавших при заторе, с помощью снегоуборочной техники ликвидировали снежные заносы и образовавшийся гололед, обработали дорожное полотно с применением новых технологий.

Также в ходе учений были представлены мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники, снегоболотоходы, мотовездеходы, квадроциклы, состоящие на вооружении Специализированной пожарно-спасательной части. Отметим, что данная техника уже не раз применялась при ликвидации чрезвычайных ситуаций как в летний, так и в зимний период. Помимо этого, здесь были продемонстрированы возможности беспилотных летательных аппаратов, состоящих на вооружении ГУ МЧС России по Волгоградской области.

фото ГУ МЧС фото ГУ МЧС фото ГУ МЧС фото ГУ МЧС