В рамках Международного дня инвалидов, который отмечается 2 декабря, в Волгограде состоится акция «Музей для всех! День инклюзии». Будет показан спектакль «В пылающей тьме», а также пройдут мастер-классы, экскурсии, интерактивные занятия.

2 декабря в России в рамках проекта «Инклюзивный музей» стартует всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии», к которой присоединится и Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Главные задачи акции — привлечь внимание широкой общественности к вопросу равноправного участия всех людей в культурной жизни города и повысить доступность музейной среды для людей с ограниченными возможностями. Акция пройдёт на двух музейных площадках: в основном здании Волгоградского музея ИЗО на пр. Ленина, 21 и в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37. В программе акции: интерактивные занятия и мастер-классы, экскурсии с участием сурдопереводчика, музыкальный концерт и творческие конкурсы.

В основном зданим ВМИИ акция начнётся в 10:00 с экскурсий, которые в сопровождении сурдопереводчика проведёт ст. научный сотрудник музея И. Преображенская: 10:00 и 14:00 — экскурсия «Живопись. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство XVIII-XIX вв.», в

11:00 — экскурсия «Выставка «Век Октября», 16:00 экскурсия «Мастерская художника Ильи Ивановича Машкова». В 12:00 начнутся мастер-классы, которые проведёт научный сотрудник музея Р. Харатян: 12:00 — «Агитационный фарфор, трафаретная печать», 15:00 — «Монотипия». Также состоятся два концерта: 12:00 — Хор ветеранов, 17:00 — Театр им. Игоря Талькова. В выставочном зале в 12:00 начнётся концерт ансамбля перкуссионных инструментов «Маленькая страна», в 12:30 — творческие номера учащихся ЧОУ СОШ «Поколение», в 13:00 и 15:00 — мастер-класс по изготовлению тактильной картины (знакомство с пейзажем из коллекции музея и создание на его основе собственного произведения с использованием ткани, бумаги и различных круп). Мастер-классы проведут научные сотрудники ВМИИ Е. Пилипенко и А. Плискина.

В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке 2 декабря пройдёт мастер-класс по самообеспечению «Страна «ВкусноТеево». Этот мастер-класс является традиционным и проходит с 2015 года. На нём участники получают информацию и основное представление о видах теста, быстрых закусках, холодных супах, салатах из свежих овощей и т.п. Мастер-классы пройдут 2, 9, 16, 23 и 30 декабря, начало в 12:00.

5 декабря в 14-00 в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре пройдёт мероприятие «Открой сердца и двери. Общество и развитие для всех», посвящённое Международному дню инвалидов. Казачий театр акцентирует внимание на возможности участия инвалидов в культурной и художественной деятельности.

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр проводит большую работу по адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь города. Очередным этапом этой работы стало создание спектакля по пьесе испанского драматурга Антонио Буэро Вальехо «В пылающей тьме». За всю историю развития театрального искусства в регионе подобный проект – совместная постановка профессионального театра и молодых артистов любительской студии незрячих инвалидов – будет реализован впервые.

На мероприятие 5 декабря приглашены представители районных отделений Всероссийского общества слепых в Волгоградской области и городе Волгограде. В этот день в Казачьем театре для незрячих людей будут созданы условия, позволяющие «смотреть» спектакль наравне с обычными зрителями (создан специальный тифлокомментарий к спектаклю, привезено оборудование для тифлокомментирования).