Реконструкция железнодорожного вокзала Волгограда идет полным ходом. На данный момент на объекте ведется строительство павильонов для досмотра пассажиров, а также реконструкция здания самого вокзала.

Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. На объекте продолжается строительство павильонов, предназначенных для досмотра пассажиров железнодорожного транспорта. Они будут располагаться таким образом, чтобы развести потоки приезжающих и отъезжающих с учетом требований безопасности. Идет замена инженерных коммуникаций, которые не приводились в порядок с 50-х годов прошлого века.

Кроме того, полным ходом обновляется покрытие первой платформы: снят верхний слой грунта, ведутся работы по ремонту основания платформы. Затем здесь будет уложена брусчатка, специальные тактильные формы для людей с ограниченными возможностями, установлены урны и скамейки. Ведется монтаж специальных лифтов для маломобильных людей, приводится в порядок центральный вход в вокзал. К празднованию 75-летия Сталинградской Победы, которое регион вместе со всей страной отметит 2 февраля 2018 года, здание вокзала будет украшено декоративной подсветкой. Барельеф «Апофеоз труда» и звезда на пике вокзальной башни также будут обновлены.