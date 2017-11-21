В Волгограде появился первый «Экскурсионный вагон». Это новый экскурсионный маршрут, который совмещает в себе быструю, комфортную и безопасную поездку детей с увлекательной программой. Во время экскурсии на “Экскурсионном вагоне” пассажиров знакомят с историей города в интерактивной форме.

Первыми проехаться по новому экскурсионному маршруту смогли 150 школьников средней школы №64 Красноармейского района г. Волгограда. “Экскурсионный вагон” довез детей до Мамаева Кургана, а сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» специально к этой поездке подготовили и провели квест-историю «Сталинградская битва». Выполняя задания, школьники смогли не только проверить свои знания об основных моментах Сталинградской битвы, но и узнать много новой и интересной информации.

Отметим, что «Экскурсионный вагон» — это совместный проект музея-заповедника «Старая Сарепта» и пригородной пассажирской компании «Волгоградтранспригород». Участниками данного проекта могут стать школьники и студенты из любого района города Волгограда. Справки по телефону 8(8442)67-02-80.