В Волгограде в минувшее воскресенье на дне рождения арт-бара «Белая лошадь» выступила знаменитая рок-группа 7Б. В этот вечер музыканты исполнили песни из последнего альбома и хиты, которые уже больше десяти лет не выходят из ротации крупных радиостанций.

Перед своим выступлением лидер группы Иван Демьян в интервью «Живому Волгограду» рассказал о своем отношении к рэпу, благодарных поклонниках, монтажной пене и перепелиных яйцах.

— Сегодня Вы выступаете в достаточно «олдскульном» месте нашего города – баре «Белая лошадь». Какие условия Вы обычно выдвигаете организаторам Ваших концертов? Есть ли необычные пункты в Вашем райдере?

— Мы выступаем в разных местах. Это могут быть не только бары, клубы, но и квартирники. И, естественно, у нас есть райдер – технический и бытовой. В нашем бытовом райдере встречаются и необычные «штуки». Один из обязательных пунктов – перепелиные яйца. Это условие должно всегда соблюдаться. А еще среди пунктов в нашем райдере есть монтажная пена или Tiret какой-нибудь. Это такая уловка. Если организаторы спрашивают, зачем нам это нужно, значит, они точно ознакомились с нашим райдером. Мы им отвечаем: «Ничего не нужно, спасибо, что изучили всю информацию».

— Волгоград встретил Вас сегодня первым серьезным в этом сезоне снегопадом. Как Вам работается в такую погоду?

— Такая погода меня всегда вдохновляет. Есть лишний повод спеть песню, связанную с зимой. Сегодня мы как раз ее исполним. Вообще, контрастность погоды и смена мест в рамках нашего гастрольного тура помогают заниматься творчеством. А вдохновляет не только погода или время года. Меня вдохновляет сама жизнь, новые люди. Летел сегодня в самолете. Увидел такое красивое небо над облаками, как будто небесная пустыня. Мне показался мой талисман – серебряная пуля с крестом. Эта картина меня «поглотила». Написал стих о жизни, смерти и любви. Просто пришло вдохновение.

— В следующем году исполняется 17 лет с момента создания Вашей группы. Как за эти годы менялось восприятие Ваших песен и кто сейчас Ваш зритель?

— Да, действительно, нашей группе исполняется 17 лет. Шло время, мы издали восемь альбомов плюс три интернет-сингла по 13 песен. А этой осенью мы уже отметили в Питере 20-летие моего творческого пути. Потому что потребовалось еще несколько лет, чтобы я собрал команду и записал наш первый альбом «Молодые ветра». А потом уже мы стартанули. Кстати, 8 декабря в Москве мы также будем отмечать юбилей моей творческой деятельности со множеством гостей. Что касается зрителя. В Волгограде к нам пришел поклонник – мужчина в достаточно преклонном возрасте. Он принес с собой наш первый альбом. Это, безусловно, приятно и говорит о том, что ни одна песня из наших альбомов не ушла куда-то в стол. Люди приходят к нам с благодарностью за песни, за то, что наше творчество помогает им жить. Наши поклонники – и дети, и взрослые, и пожилые люди. Как мы любим говорить: «от утробы до гроба». Значит, все было не зря. Идет, развивается дальше.

— Возвращаясь к теме начала Вашей карьеры. Когда-то вы передали через охранника кассету со своими песнями на «Наше радио». После этого все закрутилось. Сейчас молодым рок-музыкантам легче стартовать, чем в те времена?

— Немного полегче. Легкость и возможность дает интернет. Он был и в наше время, но тогда все это еще не было настолько развито. В наше время главной целью были радиостанции. Другим способом ты не мог донести песню до слушателя, не мог привлечь к себе внимание. А сейчас ты можешь «выстрелить» в интернете, создав что-то новое, свежее и необычное. Мне кажется, быть замеченным сейчас намного проще, чем тогда. А с другой стороны, сейчас появилось слишком много ребят, которые хотят привлечь к себе внимание. «Все хотят, все хотят, а птички летают и ничего не знают» (смеется). В интернет влилась слишком большая волна творчества. В этой массе можно не заметить по-настоящему талантливого человека.

На концерте 7Б в баре «Белая лошадь» особенно отличилась одна неординарная гостья заведения. Перед началом мероприятия она стояла у входа и предлагала собирающимся на концерт поклонникам приобрести у нее билет «по дешёвке» – всего за 1200 руб. Желающих купить билет все не было, но и женщина не сдавалась. Когда к бару в сопровождении организаторов подъехал солист группы 7Б Иван Демьян, предприимчивая волгоградка кинулась к нему навстречу с заманчивым предложением – приобрести билет на его же концерт, но уже за тысячу рублей. Очень странно, что женщина не узнала своего кумира, ведь в ходе выступления она подпевала и эмоционально комментировала каждый шаг рок-музыкантов. «Что творят, просто нереально выступают!» – восклицала воодушевленная фанатка.

— Сейчас все чаще говорят, мол, пошла новая волна любви к рэпу, в связи с чем исполнители в этом жанре якобы отодвинули на второй план рок-музыкантов? Вы согласны с этим? Как Вы относитесь к рэпу?

— Я знаю многих рэперов. У меня есть совместные работы с этими исполнителями. Некоторые обращаются с просьбой «обпеть» какой-то их трек, сделать что-то на контрасте. Я воспринимаю это как симбиоз совместного творчества. И в моих песнях также есть некие речитативы. Я не вижу в этом ничего плохого. У многих исполнителей в этом жанре есть своя философия. Но иногда рэп выглядит как слизанная копия американского музыкального направления. Когда ты слышишь одно и то же, на одних построениях, это уже скучновато. Мне кажется, это временное явление. Погода завтра поменяется, а настоящая живая музыка будет жить вечно. Дети по-прежнему растут на песнях рок-музыкантов.

— Ваш сын тоже занимается музыкой. Вы не были против его выбора?

— Да, он создал группу «Вид». Ребята уже выпустили второй альбом. И сегодня он выступит на одной сцене со мной. У него уже есть свой зритель, все складывается хорошо. Он выбрал этот путь, и я считаю, что каждый должен прочувствовать свой выбор, свое дело. В самом начале я объяснил ему, что музыка — это не просто. Ее нужно понять и принять, чтобы потом не было сожаления перед самим собой.

— Как Вы готовитесь к своим концертам? Есть ли приметы, в которые Вы верите?

— У всех музыкантов есть свои приметы. Мы серьезно к ним относимся. Готовимся к концерту одинаково: собираемся вместе, пьем чай, опять же – перепелиные яйца. Делаем некий ритуал и произносим какую-нибудь шуточную «кричалку» про город, в который мы приехали. Про Волгоград мы придумали еще в аэропорту: «Как я рад, как я рад, что лечу я в Волгоград». Это все придумывается коллективно и достаточно спонтанно.

— Что бы Вы хотели пожелать волгоградским поклонникам?

— Волгоград – один из любимых моих городов. Я горжусь, что выступаю в городе-герое. Я много читал о героическом прошлом вашего города. Я знаю, что здесь живет много прекрасных людей. С некоторыми я сотрудничаю, участвуя в неких благотворительных историях. Например, неоднократно бывал здесь с концертами в женской и мужской колониях. Я желаю всем волгоградцам любви, удачи, ну и – с наступающим! Уру-ру-ру! Это означает «ура!».

Справка

7Б – российская рок-группа, была создана в 2001 году. Ребята исполняют песни в стиле фолк-рок, софт-рок, русский рок. Создателем и лидером группы является музыкант Иван Демьян. Группа стала известна на всю страну благодаря своему дебютному альбому «Молодые ветра». «Некрещеная луна», «Осень», «Город на Ниве», «Молодые ветра» – эти и другие композиции знают наизусть многие любители российского рока.

По словам Ивана Демьяна, 7Б — это медицинский код, который обозначает одну из степеней шизофрении. Такой диагноз когда-то ставили рокеру.