В природном парке “Волго-Ахтубинская пойма” прошла природоохранная акция «Дубок», в которой приняли участие самые юные жители Среднеахтубинского района. В преддверии холодов они собрали желуди, которые уже будущей весной будут высажены на территории парка.

Акция «Дубок» прошла в Волго-Ахтубинской пойме впервые. В ней приняли участие воспитанники детских садов и младшие школьники. Несмотря на юный возраст, дети подошли к сбору желудей очень серьезно: они отбирали только самые спелые и здоровые семена дуба.

В общей сложности участники акции собрали около 40 кг желудей. Все собранные плоды будут проращены сотрудниками природного парка и высажены, в первую очередь, на территориях, пострадавших от огненной стихии.