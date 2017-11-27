Компания «Концессии водоснабжения» проведут работы по подключению вновь проложенного водовода диаметром 400 мм на участке от ул. Ополченская, 38 до ул.Баумана, 16. В связи с этим с 08.00 час. 28 ноября 2017 г. до 20.30 час. 29 ноября 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Тракторозаводского района города Волгограда:

— ул. Ополченская, дд. №38;

— ул. Метростроевская, дд. №3а, 11, 11а;

— ул. Баумана, дд. №4а, 16;

— ул. Янтарная, дд. №33 – 45, 34 – 46.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.