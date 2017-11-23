Жителям Тракторозаводского района будет временно приостановлена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», поставка газа будет приостановлена в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Так, 5 декабря 2017 г. с 9:00 до 15:00 будет приостановлена поставка газа потребителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Дегтярева, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Дзержинского, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 24, 26, 32, 34;

ул. Шурухина, 13, 18, 20, 24, 26, 28, 32;

ул. Ополченская, 6, 10, 12, 14;

ул. Гроссмана, 9;

ул. Баскунчакская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 12, 14;

ул. Бухарская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

ул. Салуткина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 24, 27;

ул. Вычугова, 17, 19, 21;

ул. Областная, 7, 7а, 9, 15, 26;

ул. Нахичеванская, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18;

ул. Мозырская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 20а.

ул. Малоярославецкая, 1а, 3, 3а, 5, 7, 11, 13, 17;

ул. Холмистая, 2, 3, 5, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 16.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района), 93-11-91 (справочная служба).