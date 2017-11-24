Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению технического водовода диаметром 700 мм. Для этого необходимо провести ряд мероприятий на водоочистных сооружениях М. Горького. В частности, остановить насосный агрегат № 2 на станции I подъема и насосные агрегаты №2 и 3 на станции III подъема ВОС М. Горького, открыть вантузные задвижки на улицах Тимирязева, Сухова и Базисная, а также подключить новый и демонтировать участок существующего водовода диаметром 700 мм.

В связи с этим с 03:00 час. 25 ноября 2017 г. до 18:00 час. 26 ноября 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Советского района города Волгограда:

– ул. Платоновая;

– ул. Ивовая;

– ул. Тисовая;

– ул. Крутенькая, дд. №2 – 26;

– ул. Курочкина, дд. №2 – 76, 1 – 73;

– ул. Сорочинская, дд. №32 – 35б;

– пер. Волгоградский, дд. №3 – 15, 2 – 18;

– ул. Садовая, дд. №1 – 19, 2 – 24;

– ул. Мичурина, дд. №3 – 25, 4 – 32;

– ул. Первомайская, дд. №2 – 38, 1а – 25;

– ул. Комсомольская, дд. №1 – 1а, 2 – 30;

– ул. Захарова, дд. №1 – 15, 2 – 14а;

– ул. М. Горького, дд. №1а – 27, 2 – 10;

– ул. Крымская, дд. №1 – 105, 2 – 106;

– ул. Лесная;

– ул. Степная, дд. №2 – 36, 1а – 37;

– ул. Волгоградская, дд. №2 – 150, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172;

– ул. Октябрьская, дд. №2, 4, 6, 8;

– ул. Деповская, дд. №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

– ул. В. Терешковой, дд. №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 62а;

– ул. Голубятникова, дд. №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

– ул. Слепова, дд. №1, 3, 4, 5, 6;

– ул. Путейская, дд. №1 – 23, 2 – 10;

– ул. Буденного, дд. №1 – 23, 2 – 14;

– ул. Донская, дд. №3 – 27;

– пер. Бирюзовый, дд. №2 – 12;

– ул. Басаргинская, дд. №4 – 36, 1 – 25;

– ул. Воронежская, дд. №2 – 42, 3 – 43;

– ул. Казачья, дд. №1а – 9, 4 – 12;

– ул. Лихая, дд. №2 – 10, 1а – 5;

– ул. Портовская, дд. №1/1 – 19, 2 – 22.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.