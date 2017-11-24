И снова в регионе был поднят вопрос о смене часового пояса, то есть о переводе часов на один час вперед (к стандарту UTC+4:00). Перевести часы пытаются уже не первый год, и за это время было проведено немало опросов. Жителей региона опрашивали и с помощью голосования на сайте областной администрации, и проводили анкетирование родителей в школах. И в каждой соцсети были различные опросы. Исходя из всех опросов выходит, что большее количество жителей региона ЗА перевод стрелок.

Но несмотря на это, чиновники так и не решаются перевести часы. В октябре этого года было решено провести референдум о смене часового пояса, который должен поставить точку в этом вопросе. Но проводить референдум также будут после опроса. Проголосовать “ЗА” или “ПРОТИВ” проведения референдума можно в пунктах по следующим адресам:

Тракторозаводский район

– улица Николая Отрады, 26, подъезд №2. Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 13:00.

– улица Ополченская, 5, тел. 8-937-645-29-81. Время работы: с 10:00 до 18:00.

Ворошиловский район

– улица Елисеева, 3, офис общественной организации «Союз Чернобыль». Время работы: четверг, с 09:30 до 12:00

Краснооктябрьский район

– улица Кузнецова, 49, подъезд №1. Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00.

Дзержинский район

– улица Ангарская, 118, «Дом Дружбы». Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00.

Также продолжает работать пункт в Центральном районе по адресу улица Советская, 5, кабинет 102. Время работы пункта: пятница – понедельник – с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 16:00.

Для жителей региона пункты сбора подписей открыты лишь в Волжском и Камышине. Уточнять места сбора подписей необходимо по указанным телефонам.

Камышин: 8(4457)4-37-73

Волжский: 8-905-394-48-44

Окончательное решение по проведению референдума будет принято 13 декабря 2017 года.