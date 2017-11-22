В Волгограде продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря сэкономленным средствам, практически во всех дворах-участниках программы помимо детских городков будут установлены спортивные площадки. По результатам очередных конкурсных процедур, во дворах дополнительно установят 37 спортивно-игровых комплексов.

В настоящее время восстановление внутриквартальных проездов и тротуаров во всех дворах полностью завершено, заканчивается установка малых архитектурных форм: детских площадок, урн, скамеек и ограждений. Одновременно ведутся работы по реконструкции линий наружного освещения, рабочие ведут установку световых опор в нескольких районах Волгограда. Завершение монтажа систем уличного освещения запланировано до 20 декабря 2017 года.

Как пояснила Ольга Анисимова, начальник отдела эксплуатации и капитального ремонта жилищного фонда Департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда: “В ходе выполнения работ особое внимание уделяем пожеланиям жителей. Так, в ходе встреч от волгоградцев поступали просьбы об устройстве во дворах спортивных площадок, где могли бы заниматься молодежь и старшее поколение. Администрация Волгограда, учитывая просьбы горожан, решила перераспределить сэкономленные средства на приобретение и установку новых спортивных комплексов, а также ремонт ряда имеющихся спортивно-игровых зон (их количество составляет порядка 40 объектов). Кроме того, в ряде дворов будет дополнительно установлено мягкое покрытие под детские площадки. Все работы планируется выполнить до конца этого года”.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворов в этом году из федеральной казны было направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей перечислено на благоустройство городских парков и скверов. На эти средства комплексное обновление получили 43 двора в разных районах города, а также две общественные территории. Также муниципалитет разрабатывает программу благоустройства дворовых и общественных территорий «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы. Увеличение срока реализации мероприятий позволит поэтапно обновить дворовые территории, десятилетиями не получавшие должного внимания. ​