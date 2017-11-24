До сих пор в природных парках региона продолжаются осенние экскурсии. Красоту осенних пейзажей желающим помогают оценить сотрудники подведомственных облкомприроды учреждений.

Так, в природном парке «Нижнехоперский» не первый год проводятся интересные экскурсии, культурные и эколого-просветительские мероприятия для детей и взрослых Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского районов, а также гостей региона. На днях сотрудники парка организовали поездку для группы из 13 человек. В рамках экскурсии гости узнали, что территория природного парка занимает площадь более 230 тысяч гектар. Один из семи природных парков Волгоградской области – «Нижнехоперский» – по своему самобытен. Он был создан в марте 2003 года для сохранения уникальных природных комплексов и объектов в долине реки Хопер. Парк – особо ценное и целостное природно-территориальное образование. Его отличает природное разнообразие, наличие редких и уязвимых в существующих условиях видов растений и животных, ландшафтов. Здесь особенно благоприятные условия для развития экологического туризма.

Финалом стала экскурсия в Гусёвский женский монастырь. Здесь экскурсанты побывали на литургии с исповедью и причастием, узнали о завораживающей истории монастыря, об исцелениях и чудесах, связанных с иконами. В итоге сотрудников природного парка благодарили за интересную и познавательную поездку.

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