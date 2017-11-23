До Нового года ещё больше месяца, а в природном парке “Цимлянские пески” уже начали к нему готовиться. В преддверии самого ожидаемого праздника природный парк объявил о старте межрайонного конкурса «Экологическая ёлочка», который проводится уже в седьмой раз.

Воспитанники нескольких образовательных учреждений Чернышковского и Суровикинского районов Волгоградской области уже заявили о своем участии в конкурсе. Главное условие – елочки и игрушки должны быть изготовлены детьми на основе природных и вторичных материалов. Конкурс проводится с целью пропаганды идеи использования в новогодние праздники искусственных елей, что, безусловно, сохранит многие тысячи деревьев от бесполезной вырубки. Достаточно подключить фантазию, потратить немного времени и смастерить свою елочку, продлив жизнь хотя бы одному дереву в хвойном лесу.

Жюри будет оценивать новогодние игрушки, поделки в виде символа будущего года – собаки и ЭкоЁлки, сделанные руками детей из веточек, шишек, пластика, бумаги, ткани и других пригодных для этого материалов. До конца приема работ осталось ровно семь дней.

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 8 (84474) 6-31-94, 6-31-92 или по адресу электронной почты: park-2003@mail.ru.