В парке героев-летчиков в Дзержинском районе было высажено уже свыше 700 деревьев хвойных и лиственных пород. А на днях здесь была заложена новая аллея, где высадили ещё 70 крупномерных саженцев лип и елей. Работы по высадке деревьев осуществляли специалисты районной коммунальной службы.

Как пояснила Екатерина Ефремова, представитель МБУ «ЖКХ Дзержинского района»: “Места для посадок подбирались с учетом существующих растений и наличия систем автоматического полива. Выбранные деревья (в их числе – рябина, липа, ель, барбарис) прекрасно адаптированы к местному климату и должны хорошо прижиться на новых местах”.

Напомним, что парк имени героев-летчиков был заложен три года назад. На сегодняшний день территория парка уже выглядит благоустроенной и продолжает преображаться. За время существования парка здесь уже была установлена спортивная площадка, устроен поливочный водопровод, а также обустроена зеленая зона, где продолжается массовая высадка деревьев.