На днях в Москве состоялась церемония передачи 58 картин в российские галереи испанским фондом имени Василия Сурикова. 20 живописных произведений отечественных художников XX века будет передано Волгоградскому музею изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

По данным регионального комитета культуры, среди работ, переданных в дар России, имеются такие произведения как «Осень на даче» Петра Андрианова, «У окна» Виктора Иванова, «Натюрморт с грушами» Вадима Величко и другие. Какие именно картины пополнят фонд волгоградского музея ИЗО, будет определено в ближайшее время. Их планируется доставить в регион до конца года.

Живописные произведения также пополнят собрание Третьяковской галереи и музейно-выставочного центра РОС ИЗО.

Отметим, картины переданы России директором испанского фонда Долорес Томас Сильвестре, которая собирала коллекцию на протяжении многих лет. Сейчас ее собрание насчитывает около пяти тысяч работ российских художников. В 1990-е годы фонд приобрел ряд творений волгоградских художников Павла Шардакова, Алексея Бородина, Михаила Пышты и других.

Фонд имени Василия Сурикова в Испании организует выставочные проекты, издает каталоги, ведет активную просветительскую работу.

Напомним, в мае этого года коллекция Волгоградского музея ИЗО уже пополнилась двумя живописными полотнами: портреты наших знаменитых земляков композитора Александры Пахмутовой и поэтессы Маргариты Агашиной передала в дар московский художник Аида Лисенкова-Ханемайер.