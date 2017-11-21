Агентство развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области, реализуя проект «Мастер-классы для экскурсоводов», пригласило участников проекта в музей водоканала.

23 гида-экскурсовода вместе с сотрудниками агентства посетили музей, расположенный на территории знаменитой Царицынской водокачки. Здесь экскурсоводы узнали об истории создания водопровода в городе, познакомились с уникальными архивными документами и историческими экспонатами, а также получили ответы на все свои вопросы.

Особый интерес экскурсантов вызвала история восстановления водопровода после Сталинградской битвы. Коммунальное хозяйство работает невидимо для горожан, поэтому о том, что эта работа часто становится подвигом, люди не задумываются. Запустить водопровод в работу в разрушенном Сталинграде уже в мае 1943 года – это и есть настоящий подвиг, который совершили рабочие водоканала под руководством начальника Центрального водопровода Якова Потапова.

Проект Агентства развития туризма и социокультурных проектов «Мастер-класс для экскурсоводов» реализуется с 2016 года. Его цель – повышение качества оказания экскурсионных услуг на территории Волгоградской области. Участниками мастер-класса являются экскурсоводы города и области: как опытные, так и начинающие. В рамках проекта проходят мастер-классы со специалистами в области психологии, межкультурной и речевой коммуникации, проводятся показательные экскурсии от ведущих специалистов экскурсионного дела, организуются посещения музейных учреждений региона.

За время реализации проекта проведено 14 мастер-классов. Один из них прошел в музее водоканала. Для профессионалов встреча в музее была интересна не только новыми фактами, которыми они пополнили свои знания о городе, но и методикой ведения экскурсии, вовлечения посетителей в живое заинтересованное общение.