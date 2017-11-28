Волгоградцев приглашают посетить выставку Владимира Рахлеева «В гармонии с природой», которая будет открыта 1 декабря в 17:00 в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова. В экспозиции будет представлено более пятидесяти работ — пейзажи и корневая пластика.

Член Союза художников России и Международной федерации художников Владимир Александрович Рахлеев — известный в Волгограде живописец, воплотившей в творчестве свои представления о природе, людях и красоте. Любовь к родному краю и творческие поездки сделали пейзажный жанр главной темой представленных на выставке работ. Его творчество — это рассказ о красоте родной природы в любое время года. Достоинство его картин в том, что он сумел сохранить искусство реалистической живописи в век постмодернистских поисков. Пейзажи Рахлеева ещё раз подчеркивают необходимость сохранения природы и окружающего мира.

С 1970 года Владимир Рахлеев увлёкся работай с деревом, резьбой по корню. Его творческое чутье позволяет ему увидеть в природных формах будущие скульптуры.

Выставка «В гармонии с природой» будет работать с 1 декабря 2017 по 15 января 2018 года в Волгоградском музее изобразительных искусств им И.И. Машкова по адресу: проспект В.И. Ленина, 21. Справки по телефонам: 38-24-44, 38-59-15.