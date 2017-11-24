В этом году были начаты работы по восстановлению обратных трубопроводов в многоквартирных домах Волгограда, что позволит обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды и избавит горожан от необходимости сбрасывать горячую воду до нормативной температуры. Работы проводят специалисты «Концессий теплоснабжения». К этому моменту обратные трубопроводы уже были восстановлены в ряде домов Красноармейского, Центрального и Дзержинского районов.

​

Сегодня восстановление сети горячего водоснабжения ведется одновременно в пяти районах областного центра: в Тракторозаводском, Центральном, Дзержинском, Красноармейском и Кировском районах. В домах на бульваре им. Энгельса, 22 и на ул. Гражданской, 26 в Красноармейском районе, а также на ул. Бакинской, 13 в Центральном районе и на бульваре 30-летия Победы, 33 в Дзержинском работы уже завершены. Горячее водоснабжение домов, где ведутся работы, при этом не прекращается. До ввода в эксплуатацию новых сетей горячая вода подается по действующим трубопроводам.

Строительство новых трубопроводов горячего водоснабжения и восстановление наружной циркуляции ведется в рамках инвестиционной программы компании «Концессии теплоснабжения», и в текущем году оно охватит 63 адреса. Непрерывная циркуляция воды в системе горячего водоснабжения позволит поддерживать постоянную температуру воды в кранах.

– Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. Выполнение данных работ в многоквартирных домах стало возможным благодаря реализации концессионного соглашения, – рассказал Петр Пименов, заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда.- Восстановление обратной циркуляции позволит обеспечить жителей нескольких десятков домов горячим водоснабжением надлежащего качества.