Общестроительные работы в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана подходят к завершению. На объекте уже сейчас ведется заливка третьей из пяти подпорных стенок зеленого амфитеатра, который займет особое место в структуре парка. Зеленый амфитеатр будет представлять собой ландшафтную конструкцию, расположенную на существующем перепаде рельефа территории.

​Подпорные стены будут выполнены из бетона, а удобные сидения сделают из дерева. Амфитеатр из пяти подпорных стенок будет располагаться на территории порядка 300 квадратных метров.

По словам Ильи Багрова, заместителя директора МБУ «Северное»: “Протяженность самой длинной стенки составит порядка 60 погонных метров. Зеленый амфитеатр органично впишется в ландшафт, будет соединяться с основными пешеходными дорожками. На территории амфитеатра будут высажены деревья и кустарники, установлено освещение”.

Параллельно в парке продолжаются работы по устройству плоскостного фонтана.

Как пояснил представитель подрядной организации Сергей Гаранин: “Работы по заливке и армированию чаши фонтана уже завершены. Следующий этап – устройство трубопроводов и кабелей. Параллельно рабочие заняты оборудованием технического помещения, где в дальнейшем расположится аппарат управления водным сооружением”.

По окончании всех работ в парке появится «сухой» фонтан диаметром 16 метров. «Водяной» рисунок фонтана будет постоянно меняться благодаря динамичным 77 струям, вздымающимся вверх на высоту до восьми метров. Особенный эффект будет достигаться с помощью «туманных» насадок и 70 цветных светодиодов. Фонтан будет работать с музыкальным сопровождением, для этого по периметру сооружения будет установлено 12 колонок.

Завершить благоустройство второй очереди Мемориального парка планируется к маю следующего года. По проекту на территории общей площадью порядка пяти гектаров появятся пешеходные и велосипедные дорожки, современные парковые светильники и садовая мебель: урны, лавочки и парковые диваны.