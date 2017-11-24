Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по замене трёх изношенных задвижек на новые по улицам Богунская, Кузнецова и на проспекте Ленина. В связи с этим с 09.00 час. до 20.00 час. 25 ноября 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Краснооктябрьского района города Волгограда:

— ул. Таращанцев, д. №22;

— пер. Северный, дд. №2, 4, 6;

— ул. Кузнецова, дд. №49, 51, 53, 59, 61, 63, 42, 44, 46, 48;

— пр. Ленина, дд. №99, 105;

— ул. Богунская, д. №3.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.