Компания «Концессии водоснабжения» ведет строительство канализационного коллектора, который обеспечит потребителей Кировского и Красноармейского районов качественной и бесперебойной услугой водоотведения. Совокупная протяженность нового канализационного трубопровода составит 6,5 км, из них 5 км выполнены из стеклопластика и проходят под землей, надземная часть составляет 1,5 км сетей водоотведения, сделанных из стали.

В настоящее время специалисты уже проложили порядка 2,3 км подземной и 1,3 км наземной частей объекта. Работы по прокладке ведутся ежедневно. Диаметр новых коммуникаций — 1000 мм, а пропускная способность – 130 тысяч кубометров в сутки. Этого вполне достаточно для качественного и бесперебойного обслуживания потребителей двух районов. Весь комплекс строительно-монтажных работ выполняется в рамках инвестиционной программы «Концессий водоснабжения», стоимость составляет более 327 млн руб.

Новый канализационный коллектор позволит заменить старые сети водоотведения, которые были проложены еще в 1960-е годы. С момента их укладки ремонт производился лишь частично в 80-е годы. По словам старожилов водоканала, последний раз выборочная реконструкция этих сетей проводилась более 20 лет назад – в 1996 году. При этом гарантийный срок службы старого коллектора не превышает 30 лет, и этот срок давно истек. В подобной ситуации физический и моральный износ коммуникаций ставит под угрозу комфорт потребителей Кировского и Красноармейского районов, которых обслуживает коллектор. Именно с целью недопущения сбоев в работе сетей канализации осуществляется прокладка нового коллектора, который должен заменить безвозвратно устаревшие коммуникации и обеспечить порядка 50 лет безаварийной эксплуатации.