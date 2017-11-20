В минувшие выходные регион отмечал 75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом. Центром празднования в этот раз стал город воинской славы Калач-на-Дону. В рамках празднования в городе было организовано немало мероприятий. В том числе и открытие стелы «Город воинской славы».

Открытие стелы проходило в торжественной обстановке при участии почетных гостей, среди которых были ветераны, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители общественных организаций, жители и гости региона.

«Город Калач-на-Дону является знаковым местом. Исход сражения Великой Отечественной войны был предрешен здесь. Контрнаступление под Сталинградом положило начало разгрому фашистской Германии. Давайте сделаем все, чтобы память о тех, кто ценой громадных потерь положил начало трудному и кровопролитному пути по освобождению нашей Родины, жила в наших сердцах. Давайте будем достойны памяти тех, кто отдал свои жизни за Победу», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что 75 лет назад контрнаступление завершилось триумфом советских войск под Сталинградом, победой советского народа в Сталинградской битве: “Имена участников Сталинградской битвы золотыми буквами вписаны в историю России и мира. Сегодня мы говорим спасибо фронтовикам, нашим ветеранам, и, обращаясь к молодежи, просим не забывать подвиг наших отцов и дедов”.

Жителей и гостей Калача-на-Дону от имени ветеранов приветствовал участник Великой Отечественной войны Владимир Павлушкин. Право открыть памятную стелу было представлено участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов Славы, почетному гражданину города Калач-на-Дону Василию Бородину, участнику Сталинградской битвы Ивану Попову и юнармейцам. Участники торжественной церемонии возложили цветы к памятной стеле.

Напомним, что идея создания стелы родилась в 2010 году, но вопрос долго не решался. С просьбой об установке памятного знака фронтовики обратились в феврале 2017 года в ходе рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова в Калачевский район. И вот теперь наказ ветеранов о восстановлении исторической справедливости выполнен.

После открытия стелы состоялся торжественный марш с участием личного состава воинских частей Калачевского гарнизона, кадетов, отрядов регионального отделения «Юнармии».