В гостинице “Волгоград” потушили условный пожар. Это уже не первое тушение условного пожара за эти дни. Сейчас практически каждый день у сотрудников МЧС очень напряженный, а все из-за того, что почти ежедневно проходят тактико-пожарные учения, приуроченные к подготовке к чемпионату мира по футболу.

Буквально на днях они уже тушили условный пожар на центральном ЖД вокзале Волгограда. И вот теперь им предстояло ликвидировать условное возгорание в гостинице “Волгоград”. По легенде, пожар произошел в гостиничном номере №310, пожар охватил все площади, были эвакуированы люди как с горящего этажа, так и с вышерасположенного. Эвакуация людей проходила при помощи автолестницы и звеньев ГДЗС. Условный пожар был потушен в течение 15 минут.

В тактико-пожарных учениях были задействованы 8 единиц основной техники, 4 единицы спец-техники и 55 человек личного состава.

Как прокоменнтировал “Живому Волгоград” начальник ФГКУ «1 отряда ФПС по Волгоградской области» подполковник вн. службы Клименти Николай Юрьевич: “Основная цель учений – выработка слаженных действий руководства объекта по эвакуации людей до прибытия пожарной охраны, тренировка начальствующего состава и личного состава федеральной противопожарной службы по тушению условного пожара и взаимодействие с силовыми структурами города Волгограда в рамках обеспечения безопасности. С поставленной задачей личный состав справился, оценка – хорошо”.

Тактико-пожарные учения будут проведены на всех объектах, которые принимают участие в Чемпионате Мира по футболу 2018 года. Учения будут проводиться в соответствии с разработанным графиком.