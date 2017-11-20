«Концессии водоснабжения» проведут работы по подключению вновь проложенного участка водовода диаметром 500 мм по пер. Вязниковский от ул. Еременко до перехода через р. Мечетка. В связи с этим с 07.00 час. 21 ноября 2017 года до 21.00 час. 22 ноября 2017 года произойдет временное ограничение водоснабжения по следующим адресам:

Краснооктябрьский район:

— ул. Кибальчича, дд. №1а – 19;

— ул. Никопольская, дд. №8 – 22, 17 – 31;

— ул. Суздальская, дд. №10 – 30, 1 – 13;

— ул. С. Лазо, дд. №1 – 15;

— пер. Вязниковский, дд. №2 – 20, 3, 5;

— ул. Новаторская, дд. №2 – 18, 5 – 15;

— пер. Ю. Смирнова, дд. №1 – 7;

— ул. Ю. Смирнова, дд. №1 – 19;

— ул. Ломоносова, дд. №38 – 50, 49 – 71;

— ул. Типографская, дд. №35 – 71, 44 – 66;

— ул. Узловая, дд. №16 – 68;

— ул. Шатурская, дд. №2 – 48, 17 – 63;

— ул. Водопадная, дд. №22 – 66, 11 – 53;

— ул. Муромская, дд. №14а – 40, 23 – 49;

— ул. Саратовская, дд. №20 – 30.

Тракторозаводский район:

— ул. Сборочная, дд. №6 – 34;

— ул. Талалихина, дд. №3 – 35;

— ул. Березовая, дд. №16 – 21;

— ул. Дружбы Народов, дд. №1 – 76.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.