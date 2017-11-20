Вот уже не первую неделю Волгоград и его окрестности окутывает сильный туман. Хоть это явление и мешает автомобилистам и порой даже приводит к ДТП, мы не можем не отметить, что оно также является очень красивым и придает серым осенним денькам сказочную атмосферу.

Туманы возникают в любое время года, но чаще всего они случаются осенью, когда охлаждение воздуха происходит быстрее, чем остывает земля.

Благоприятная для тумана погода стоит уже не первую неделю и, за эти дни в соцсетях появилось множество заметок про это атмосферное явление. Ну а почему бы собственно их и не делать, ведь это явление в наших сухих краях не такое уже и частое.

В Лондон можно не лететь… #foggy #туманныйволгоград #volgograd #inst_vlg #осеннееутро A post shared by Кристина Бабаева (@kassandra_4) on Nov 14, 2017 at 7:16am PST

И так почти каждое утро… #туманвволгограде A post shared by maria_xs (@maria_xs) on Nov 14, 2014 at 9:31pm PST

И пусть кому-то это явление не нравится, ну а мы только за. Так что мы тоже решили с вами поделиться красивыми фотографиями туманного Волгограда.