Вот уже не первую неделю Волгоград и его окрестности окутывает сильный туман. Хоть это явление и мешает автомобилистам и порой даже приводит к ДТП, мы не можем не отметить, что оно также является очень красивым и придает серым осенним денькам сказочную атмосферу.

Туманы возникают в любое время года, но чаще всего они случаются осенью, когда охлаждение воздуха происходит быстрее, чем остывает земля.

Благоприятная для тумана погода стоит уже не первую неделю и, за эти дни в соцсетях появилось множество заметок про это атмосферное явление. Ну а почему бы собственно их и не делать, ведь это явление в наших сухих краях не такое уже и частое.

В Лондон можно не лететь… #foggy #туманныйволгоград #volgograd #inst_vlg #осеннееутро

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И так почти каждое утро… #туманвволгограде

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И пусть кому-то это явление не нравится, ну а мы только за. Так что мы тоже решили с вами поделиться красивыми фотографиями туманного Волгограда.

Туман в Волгограде: фото Общество

Туман в Волгограде: фото Общество
Туман в Волгограде: фото Общество
Туман в Волгограде: фото Общество

 

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