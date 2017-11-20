Вот уже не первую неделю Волгоград и его окрестности окутывает сильный туман. Хоть это явление и мешает автомобилистам и порой даже приводит к ДТП, мы не можем не отметить, что оно также является очень красивым и придает серым осенним денькам сказочную атмосферу.
Туманы возникают в любое время года, но чаще всего они случаются осенью, когда охлаждение воздуха происходит быстрее, чем остывает земля.
Благоприятная для тумана погода стоит уже не первую неделю и, за эти дни в соцсетях появилось множество заметок про это атмосферное явление. Ну а почему бы собственно их и не делать, ведь это явление в наших сухих краях не такое уже и частое.
И пусть кому-то это явление не нравится, ну а мы только за. Так что мы тоже решили с вами поделиться красивыми фотографиями туманного Волгограда.
Когда-нибудь мы как туман испаримся… . . . . . . . . . . . . . . #волгоград #volgograd #volgogradregion #volgograd_34 #vlg #волгоградскаяобласть #туман #smog #звезда #star #орден #оборонасталинграда #history #ww2 #wwii #vsco #vscovlg #vscocam #vscorussia #фотодляроссии #акуласфотоаппаратом #canoneos #canon #tamronlens #tamron #prophoto #живойволгоград
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