Сегодня пятница, а значит… Что? ПРАВИЛЬНО! Время всеми любимой рубрики ТОП-5 самых ярких и интересных событий. Ну что, вы готовы узнать, какие мероприятия по нашему мнению обязательно стоит посетить в эти выходные? Тогда поехали…

№5

Всем добряшечкам мы отдаем 5 место, потому что будет Всемирный день приветствий. Если вы открыты, добры и полны сил, то 18 ноября обязательно загляните в Ворошиловский торговый центр и обменяйтесь хорошим настроением и, конечно же, обнимашками с незнакомыми людьми и поверьте – ваш день станет в миллион раз ярче!

№4

4 место мы отдаем Piano Piano. Устали от серых будней и суеты, совсем не остается времени на семью? Тогда обязательно берите своих родных и айда наслаждаться теплой и домашней атмосферой в кругу близких.

№3

В Волгоградской области эти дни знаменуют 75-летие начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. В театрах, музеях и выставочных центрах каждая постановка и экспозиция посвящены тем страшным дням. Календарь “Живой Волгоград” рекомендует ценителям настоящего искусства посетить спектакли «Украденное солнце» и «У войны не женское лицо» . Без слез не обойдется точно. 3 место нашего ТОП-5.

№2

Ну что же, любители спорта, эта новость специально для вас. Ровно два дня Волгоград будет отмечать 79-летие самбо в Российской Федерации и 54-летие самбо в Волгоградской области, а также 75-летие годовщины начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом. 400 спортсменов поборются за титул сильнейших. Организаторы обещают захватывающее зрелище. Всероссийский день самбо – серебряный призер нашего ТОП-5.

№1

Лидером же нашего ТОП-5 безоговорочно становятся празднования в честь 75-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом. По всему городу пройдет ряд мероприятий. Самые яркие же развернутся в центре Волгограда, а главным эпицентром событий станет Калач-на-Дому. Авиа-шоу, выступления таких именитых певцов, как Денис Майданов, Сергей Трофимов, группа «Кватро»… Завершится же этот насыщенный день фейерверком.

Что осталось за кадром?

Для желающих провести свой вечер в компании хорошей музыки, приятной атмосферы и вкусной еды, а также любителей фестивалей –

Пятый международный фестиваль восточного танца “Алмаз моего сердца 2017” (18 -19 ноября)

Для тех, кто хочет провести выходные с пользой для интеллекта (музеи, экскурсии, встречи в библиотеках, обучающие семинары):

Для любителей спортивного образа жизни:

Другие мероприятия и события просто не поместились в наш ТОП-5. Вся информация – в календаре “Живой Волгоград”!

На этом все. Ну а если вы не нашли в нашем ТОПе мероприятия, которые понравились бы именно вам, тогда скорее заходите на страницы нашего календаря. При таком изобилии вы обязательно сделаете выбор по душе. На этом мы говорим вам “до свидания!”. Не забывайте следить за пополнением календаря “Живой Волгоград”. Хороших выходных!

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