Всем привет! С вами ТОП-5 от календаря “Живой Волгоград”. Сегодня мы расскажем, куда пойти на этих выходных, чтобы провести время интересно, ярко и незабываемо. Ну что, вы готовы? Тогда поехали.

№5

Нашу золотую пятерку открывает битва первокурсников. Вы молоды, полны сил и интеллектуально развиты? Тогда это событие придется вам по душе. Всеми любимая, знаменитая игра “Что? Где? Когда?” состоится 26 ноября в ТРЦ “Акварель”. Организаторы обещают “жаркий” поединок, ведь состязаться будут лучшие из лучших.

№4

Любите ночное звездное небо? Но при этом не можете жить без хорошей музыки? Тогда вам точно в Планетарий. 4 место мы отдаем концерту муниципального джазового оркестра “Комбо-джаз-бенд” – “Джаз под звёздным небом”. Мультимедийное шоу, звезды и качественная музыка будут сопровождать ваш вечер. Впечатления обещают быть космическими.

№3

Вот и подошли к тройке лидеров нашего ТОП-5. Вы скажете, как же без спорта? Наш ответ – никак. Мы за здоровый образ жизни. Именно поэтому бронзу отдаем любимой футбольной команде. Без лишних слов, просто идем и болеем за наших. Матч «Ротор-Волгоград» — «Оренбург» состоится 25 ноября.

№2

Всегда мечтали побывать в Италии? Как говорится: “Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе”. Вот и в нашем случае так. Второе место мы отдаем частице Италии. В Волгограде открылась выставка “Сальвадор Дали. Священное послание”. Этот уникальный проект вы можете разглядывать вплоть до 28 января.

№1

Ита-а-а-к! Барабанная дробь… Безоговорочное золото нашего ТОП-5 – мероприятия посвященные самому трогательному, нежному и значимому дню – Дню Матери. Самый дорогой человек в нашей жизни, который знает и любит нас на 9 месяцев больше, чем все остальные, празднует свой профессиональный праздник “МАМЫ”. Давайте в этот день просто придем с улыбкой на лице, подарим цветы и скажем нашему самому дорогому человеку, как сильно мы ее любим. Каждая Мама достойна внимания. В День матери музей-заповедник “Старая Сарепта” обещает “теплую” программу.

Что осталось за кадром?

Для любителей мюзиклов и спектаклей:

Для желающих провести свой вечер в компании хорошей музыки и приятной атмосферы:

Для тех, кто хочет провести выходные с пользой для интеллекта (музеи, экскурсии, встречи в библиотеках, обучающие семинары):



Для любителей спортивного образа жизни:

Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км (18 ноября)

Другие мероприятия и события просто не поместились в наш ТОП-5. Вся информация – в календаре “Живой Волгоград”!

На этом мы с вами не прощаемся, но говорим “до свидания”. Следите за календарем “Живой Волгоград” и помните: вместе с нами ваши будни станут праздником.

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“Живой Волгоград”. С нами ваши будни и выходные в Волгограде станут интереснее!



