В Волгограде подходит к финалу строительство участка рокадной дороги, которая проходит от улицы Калинина в Ворошиловском районе до улицы Химической в Центральном. Работы вышли на финальную стадию, и уже до конца годы их планируется завершить.

Наш город давно нуждался в этой дороге, но её строительство долго затягивалось. И вот сейчас мы уже видим результаты проделанных работ. За столь короткое время был возведен участок дороги, который соединит между собой почти три района – Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский. Дорога значительно разгрузит центр города от транспортных потоков и даст возможность быстро и безопасно передвигаться. Здесь также предусмотрены пешеходные зоны и зоны отдыха, велодорожки. Во время строительства особое внимание было уделено вопросам безопасности.

Общая протяженность рокадной дороги составит порядка 6,5 километров. Дорога-дублер Первой продольной позволит не только перераспределить транспортные потоки в центре Волгограда. Трасса стала импульсом для развития всей прилегающей зоны. Так, на территории возле строящегося стадиона «Волгоград Арена» идут работы по благоустройству нового участка современной набережной протяженностью около двух километров, строительство которой планируется завершить к 9 мая 2018 года.

При строительстве Нулевой продольной и набережной особое внимание уделяется вопросам освещения. Новые светильники, подсветка стадиона и мостового перехода будут создавать световой ансамбль.

Планируется, что в дальнейшем, после выполнения работ по берегоукреплению, рокадная дорога будет продолжена в обе стороны — к площади Возрождения и микрорайону Тулака.