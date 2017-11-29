В начале декабря волгоградцев приглашают в музей-заповедник “Старая Сарепта” на выставку монет из 120 стран мира. Выставка будет проходить лишь один день – 2 декабря с 9:00 до 16:00. В этот день гости смогут увидеть собрание монет из фондов музея, коллекция которых будет демонстрироваться публике впервые.

Коллекция содержит 16529 монет из 120 стран мира разных эпох. Экспозиция особенно интересна тем, что она включает в себя монеты экзотических стран и денежные единицы уже несуществующих государств: ГДР, Югославии, Чехословакии и других.

Напомним, эту уникальную коллекцию нумизматики музею-заповеднику «Старая Сарепта» на постоянное хранение передал в 2016 году территориальный отдел города Волгограда Управления Минкультуры России по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.