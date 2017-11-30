Для потенциальных получателей грантов в сфере культуры и искусства заработал специализированный интернет-портал, где представлена вся актуальная информация о видах и порядке предоставления федеральных, региональных, муниципальных и частных грантов.

К этому моменту на сайте собрана информация о 203 конкурсах и 5406 федеральных, региональных и частных грантах. Кроме того, здесь представлены презентационные страницы 115 грантодателей из 85 субъектов Российской Федерации. На портале уже зарегистрировано около 150 пользователей.

По словам куратора портала статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации Александра Журавского, по каждому из грантов представлены подробные данные, включая категорию гранта, источник и объём его финансирования, сроки проведения конкурса.

В дальнейшем планируется дополнить портал грантами муниципального уровня, данными мониторинга реализации проектов — победителей конкурсов и материалами аналитического характера. Актуализацию информации на портале планируется проводить ежемесячно.

Разработку сайта осуществляет ФГБУК «Роскультпроект» и АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» при участии ряда департаментов Минкультуры России.