В Волгоградской области завершается сезон навигации на судоходных водоёмах. Навигация закрывается в соответствии с Распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22 декабря 2016 года №ВО-311-р «О перечне судовых ходов с установленными габаритами судовых ходов, категориями средств навигационного оборудования и сроках их работы, а также сроках работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2017 года».

Сроки закрытия навигации: Волго-Донской судоходный канал и Цимлянское водохранилище – 27 ноября; Волгоградское водохранилище – 30 ноября, река Волга (ниже плотины) – 8 декабря.

Использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Волгоградской области, утвержденными Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 11 апреля 2006г. №409.