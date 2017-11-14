Уже совсем скоро ряды Почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) для несения службы в Зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде пополнят около 80 новобранцев.

На данный момент претенденты проходят тщательный отбор. Основными требованиями отбора являются безупречное состояние здоровья, отменная физическая подготовка и определенные ростовые данные, успешные показатели психологического тестирования.

За год службы военнослужащим предстоит в совершенстве овладеть строевыми приемами в движениями. Поэтому уже с первых дней прохождения начальной военной подготовки приоритетной является строевая подготовка, на которую в год отводится около 800 часов. Особое внимание уделяется также занятиям по физической подготовке, во время которых особое внимание уделено растяжке на хореографических станках в специальном классе (помимо общеразвивающих упражнений).

Кроме несения караульной службы на Мамаевом кургане, личный состав роты Почетного караула постоянно принимает активное участие в различных торжественных мероприятиях в Волгоградской области и на территории ЮВО.