В минувшее воскресенье в ночном клубе Волжского VS Club прошла съемка нового телепроекта «Комик в городе». Его создатель Руслан Белый – участник шоу-программ на ТНТ «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy Баттл», ведущий шоу «Stand Up» – шутил со сцены о непростой жизни волгоградцев и плачевном состоянии города.

Еще до начала мероприятия у входа в заведение образовалась большая очередь. Принять участие в записи программы захотели люди разного возраста и с разным восприятием юмора в духе «Comedy». Ажиотаж был связан еще и с тем, что вход в ночной клуб в этот вечер был бесплатным. Главным условием присутствия на съемках была одежда темного цвета.

Сам Руслан Белый, поприветствовав зрителей со сцены, пояснил, что в рамках проекта «Комик в городе» он ездит по российским городам, собирает о них сведения и записывает выпуски телепрограммы. Шоумен высмеивает недостатки городов, работу местных властей, а также рассуждает о достопримечательностях и обсуждает известных личностей. До приезда в Волгоград комик побывал в Казани, Самаре и Саратове. Свой «тур по Волге» он решил завершить в городе-герое. По словам Руслана Белого, этот статус требует серьезного отношения, поэтому шутки о Родине-матери или Доме Павлова будут некорректными, да и вообще, тему великой Победы он попытается не трогать.

«Живой Волгоград» не собирается выступать в роли спойлера, поэтому приводит лишь несколько выдержек со вчерашнего концерта в Волжском.

О переименовании Волгограда:

– Ваш город три раза переименовывали. Он был Царицын, затем Сталинград, а теперь Волгоград. Логика мне понятна. В первом случае все надеялись на царя. Когда был Сталинград, все надеялись на Сталина. Сейчас Волгоград. Вы надеетесь на Волгу? Думаете, что по ней приплывет счастье? Не приплывет, ребята! Я был выше по течению, там все разобрано. Там все «высосала» Казань.

О Родине-матери:

– Я был у подножия этого величайшего монумента. Стоя там, испытываешь невероятные эмоции. Здесь нужно обязательно побывать. Стоя на Мамаевом кургане, представляешь, как люди в голоде и холоде боролись до последнего… Мощное сооружение Родина-мать. А в остальном, конечно, ваш город….

Комик порекомендовал волгоградским чиновникам «заседать» по ночам в помещении с видом на Родину-мать, а не в здании правительства, при этом, желательно, чтобы фоном играла песня «Вставай, страна огромная».

О «Роторе» и Леониде Слуцком:

– Разумно было построить в вашем городе стадион к ЧМ-2018. «Ротор» в ж…., а мы строим стадион. В самом бедном миллионнике страны строят стадион и международный аэропорт. Бедные люди любят же ходить на футбол и куда-то летать.

Вспоминая известных волгоградцев, Руслан Белый заявил, что тренер Леонид Слуцкий – большой молодец, поскольку «выиграл международный кубок с ЦСКА, бесплатно тренировал сборную России, а сейчас работает с английским клубом». Но, по словам комика, Волгоград испортил Слуцкому карьеру футболиста, поскольку здесь он якобы полез на тополь спасать кошку, упал и сломал ногу.

Об Исинбаевой и губернаторе:

– Елена Исинбаева – очень крутая, известная прыгунья с шестом. Она, кстати, с губернатором презентовала Кубок мира по футболу. Кто-нибудь из вас присутствовал? У меня было ощущение, что они друг другу его показывали…

Руслан Белый посчитал забавным, что обе персоны не имеют никакого отношения к футболу, если только губернатор не играл за «Ротор» на PlayStation, после чего команда «вылетела».

В своем выступлении шоумен затронул также темы закрытия тракторного завода, развития маршрута для подземного трамвая, присвоения статуса «самого депрессивного города», «вытянутости» Волгограда и многого другого. Публика поддерживала громкими аплодисментами все шутки о своем городе, а комик в свою очередь поблагодарил волгоградских зрителей и сказал, что ему было комфортно выступать перед собравшейся публикой.

Премьера телепроекта «Комик в городе» состоится в 2018 году на телеканале ТНТ.