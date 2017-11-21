ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте VII благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!».

Акция пройдет с 20 ноября по 28 декабря в 20 городах и поселках России и Украины: Ачинске, Братске, Бокситогорске, Волгограде, Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Краснодаре, Красноярске, Михайловске, Москве, Надвоицах, Новокузнецке, пос. Новосемейкино Самарской области, Саяногорске, Сочи, Североуральске, пос. Таежном Красноярского края и Шелехове.

Благотворительный марафон направлен на развитие корпоративного волонтерства в городах присутствия компании, а также на оказание поддержки социальным, образовательным, культурным учреждениям, некоммерческим организациям, многодетным и малообеспеченным семьям, воспитанникам детских домов, приютов, тяжелобольным детям, одиноким пожилым людям и ветеранам.

Всего в 2017 году планируется участие 150 команд корпоративных и общегородских добровольцев, среди которых команды партнеров – некоммерческих организаций, социальных и образовательных учреждений, крупного и среднего бизнеса, администраций городов и поселков.

Виртуальным «штабом» марафона в 2017 году станет социальная сеть ВКонтакте. В группе Центра социальных программ РУСАЛа создано событие «Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!». Это станет основной площадкой для регистрации команд – участников новогоднего марафона, публикации их отчетов, а также для отслеживания всей актуальной информации проекта. Кроме организованных команд в марафоне смогут принять участие и отдельные горожане, присоединившись к новогоднему флешмобу добрых дел.

«В этом году мы меняем формат новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», отказываясь от ряда менее актуальных активностей в пользу увеличения суммы призового фонда, а соответственно и благотворительных пожертвований на добрые дела в 2018 году. Приятно сознавать, что уже седьмой год проект не теряет актуальности и интерес к нему со стороны участников растет. Мы каждый раз наблюдаем, как марафон становится импульсом для тех компаний, которые вступают на путь корпоративного волонтерства и после марафона продолжают им заниматься, поддерживая те социальные учреждения, с которыми познакомились в течение предновогодних недель», – говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Одной из особенностей новогоднего марафона в этом году станет Школа новогодних волонтеров для участников команд, которая пройдет перед основным соревновательным этапом. Школа стартует 20 ноября и будет работать в каждом городе всю первую неделю – до 26 ноября. Тренеры расскажут, на что обратить внимание при взаимодействии с детьми-сиротами, как не теряться в общении с людьми с инвалидностью, о чем говорить с пенсионерами.

Команды-участницы, которые по итогам марафона наберут максимальное количество баллов, получат денежные сертификаты до 300 тыс. рублей, которые в 2018 году можно будет направить на благотворительные цели. Общая сумма призового фонда в 2017 году значительно увеличена и составит 3,5 млн рублей.

Справка:

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» компании РУСАЛ в 2016 году собрал рекордное число команд по всей стране – 160. Из них почти треть участвовала в проекте впервые. В рамках марафона прошло более 1 тыс. мероприятий, в том числе благотворительные ярмарки, на которых было собрано почти 900 тыс. рублей. Собранные средства были переданы в благотворительные фонды, больницы, социальные учреждения, а также тем, кто адресно нуждался в финансовой помощи. Всего за шесть лет марафон объединил более 10 тыс. волонтеров, силами которых было реализовано свыше 5 тыс. добрых дел в 24 городах и поселках России и Украины.