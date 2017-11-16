В Волгограде вновь начинает работать Городской шахматный центр, который открывается после капитального ремонта. Начиная с 16 ноября, центр будет как и раньше,принимать и воспитывать новые таланты. За 45 лет существования этот клуб в своих стенах воспитал и подготовил молодых волгоградцев для занятий шахматами, здесь проводились турниры и соревнования, некоторые из них – даже федерального уровня. В этом месте оттачивало свое мастерство не одно поколение шахматистов, здесь выросли призеры и чемпионы, которыми гордится наш город.

Ремонт был проведен за счет внебюджетных средств и благодаря неравнодушным жителям Волгограда, предпринимателям и поддержке Заместителя Главы города Волгограда – Алексея Анатольевича Волоцкова. Удалось сохранить этот уголок шахматной культуры нашего города. Данное помещение получило вторую жизнь, и, как и прежде, оно будет принимать юных волгоградцев, ветеранов, пенсионеров и всех любителей шахмат, которые хотят учиться мыслить стратегически и развивать свои интеллектуальные способности.

Уже в этом году начались занятия в малых группах, и сейчас продолжается набор детей для обучения с самых азов игре в шахматы. Также в клубе есть специальные время – вторник и четверг с 14.00 до 16.00, когда бесплатно для всех желающих открывает свои двери городской шахматный центр.