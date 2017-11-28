В Волгограде после масштабной реконструкции был открыт стадион “Зенит”. Во время реконструкции на стадионе было создано новое футбольное поле, отдельное здание для раздевалок, душа и тренерской, пункта оказания медицинской помощи, а также конференц-зал и автостоянка. Впервые футбольное поле получило освещение. Теперь использовать эту площадку для тренировок можно в любое время.

«Зенит» является одним из старейших стадионов города, в этом году он отметил свой 90-летний юбилей. В разные годы здесь тренировались олимпийские чемпионы Евгений Садовый, Александр Попов, Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, Алексей Петров, призер олимпийских игр, чемпион мира Владимир Сельков и другие. Долгое время здесь работал заслуженный тренер СССР и России Виктор Авдиенко, воспитавший не одно поколение чемпионов.

На базе комплекса работают спортивные секции по стрельбе, дзюдо, боксу, легкой и тяжелой атлетике, художественной и эстетической гимнастике, проводятся районные и городские турниры по футболу. Одновременно здесь могут заниматься более 2,5 тысяч юных спортсменов. После открытия стадиона они продолжат свои занятия в новых, более комфортных условиях. Кроме того, данный объект будет использоваться в качестве предматчевой тренировочной площадки для команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Уже известно, что главный стадион «Волгоград Арена» примет четыре игры ЧМ-2018, а перед этими матчами свои тренировки футболисты из разных стран мира проведут именно на «Зените». После завершения в Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ обновленный спортивный объект будет работать в прежнем режиме.

Реконструкция стадиона «Зенит» началась в середине 2016 года. За год столетний стадион был превращен в многофункциональный спортивный комплекс, оборудованный по самым современным нормам и требованиям. На стадионе появилось новое футбольное поле с травяным покрытием площадью в 8 тысяч квадратных метров, которое оснащено системой полива. Также тут было построено отдельное здание для раздевалок и душа, тренерской, пункта оказания медицинской помощи. Здесь же будет располагаться зал для пресс-конференций вместимостью 150 человек.

Сегодня в спортивной жизни города-героя Волгограда состоялось знаменательное событие. На стадионе «Зенит» прошло торжественное открытие тренировочной площадки Чемпионата мира по футболу 2018 г. A post shared by Стадион "Зенит" (@zenit_volgograd_) on Nov 25, 2017 at 4:14am PST

Помимо самого комплекса, была благоустроена и прилегающая территория. Для удобства занимающихся, рядом с комплексом оборудована автомобильная парковка на 76 машиномест. Проведена модернизация сетей теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Футбольное поле будут освещать четыре прожектора мощностью 500 люкс. Для обеспечения бесперебойной работы обновленного стадиона построена комплектная трансформаторная подстанция мощностью 830 люкс и введена в эксплуатацию дизель-генераторная установка. Помимо этого, на всей территории комплекса размещено 120 камер видеонаблюдения.

A post shared by Стадион "Зенит" (@zenit_volgograd_) on Nov 26, 2017 at 4:23am PST