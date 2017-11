После реконструкции на спортивном комплексе «Зенит» появилось новое футбольное поле с травяным покрытием, новый административный комплекс с раздевалками, залом для пресс-конференций, медпунктом. Здесь работают современные системы электро-, тепло- и газоснабжения, проведена модернизация системы освещения. Стадион «Зенит» обретает новый вид и станет еще популярней у жителей нашего города!

