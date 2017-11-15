Жители Волгограда стали регулярно находить в своих почтовых ящиках подозрительные извещения. Составители информационного буклета ссылаются на нормы федерального законодательства и постановления Правительства РФ и предлагают осуществить платную поверку приборов учета воды. Авторы извещений советуют сделать это в течение определенного срока во избежание перевода на общенормативную плату за воду. В извещениях указано, что отправителем является некая «Единая городская служба по учету водоснабжения». В тексте указаны реквизиты и размещен контактный телефон подозрительной организации. Простая проверка приведенных в извещении налоговых данных однозначно подтверждает, что подобной организации юридически не существует.

В «Концессиях водоснабжения» пояснили, что указанная в извещениях информация, требования и недвусмысленные запугивания горожан абсолютно неправомерны. Ресурсоснабжающая организация предупреждает волгоградцев о том, что поступающие извещения от лица «Единой городской службы по учету водоснабжения» не имеют никакой юридической силы. По телефону в юридически не существующей организации сообщили, что они сотрудничают с городским водоканалом, однако данная информация не соответствует действительности. «Концессии водоснабжения» не сотрудничают ни с одной из компаний, предоставляющих услуги по поверке счетчиков.

«Концессии водоснабжения» напоминают, что поверку приборов учета может осуществлять организация, обладающая соответствующей лицензией на проведение поверки определенного вида счетчиков. По окончанию поверки выдается сертификат. В настоящее время существует услуга по осуществлению данной процедуры на месте – без снятия прибора учета и нарушения целостности пломб. После этого абонент снова получает сертификат, по сути являющийся новым техническим паспортом прибора. Период проведения поверки указывается только в техническом паспорте. Обычно он составляет 5 или 6 лет. На данный момент в Волгограде существует несколько организаций, обладающих необходимой лицензией. Поверка приборов учета нелицензированной компанией является недействительной.

Существует и другой путь проведения поверки прибора учета. По истечении указанного срока поверки следует обратиться в «Концессии водоснабжения» или в управляющую компанию многоквартирного дома. Приглашенные специалисты снимают пломбы с приборов учета, после чего приобретается и устанавливается новый прибор учета такого же диаметра, который затем проходит опломбировку.

В каждом из двух случаев абонент имеет полное право снять и установить прибор учета самостоятельно.

Уважаемые абоненты, еще раз обращаем ваше внимание: периодичность поверки приборов учета определяется исключительно техническим паспортом ваших приборов учета и производится только лицензированными организациями. Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки недобросовестных организаций!