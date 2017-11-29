Ещё одна партия особых карт “Волна” со шрифтом Брайля была выдана пассажирам-льготникам. Замена обычных льготных карты на карты “Волна” с идентифицирующей надписью, нанесенной шрифтом Брайля, состоялась в Краснооктябрьском районном отделении Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Использование таких карт повысит удобство передвижения по городу слабовидящих и незрячих пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Транспортные карты «Волна» с идентифицирующей надписью, нанесенной шрифтом Брайля, – уникальный проект. Первая партия поступила в волгоградские отделения Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сентябре. На карты для слабовидящих и незрячих пассажиров при помощи шрифта Брайля нанесена надпись «ТК Волна». Это позволяет пассажирам быстро отличить электронную карту, предназначенную для оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, от других пластиковых карт. Макет специальной карты специалисты разработали совместно с представителями Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. В частности, обсуждались такие тонкости, как постановка различных дополнительных символов и расстояние между точками, образующими буквы и слова. Это позволило сделать максимально удобным использование специальных карт «Волна» гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

Как пояснила председатель Краснооктябрьского районного отделения Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых Лилия Скоробогатова: “У новой карты со шрифтом Брайля большое преимущество – ее не спутаешь ни с какой другой: ни с банковской, ни с картой сетевого магазина. Такую карту легко отличить на ощупь, а пользоваться ею в качестве средства оплаты проезда очень удобно – не нужно каждый раз искать в кошельке мелкие деньги. Представители нашего общества по возможности стараются вести активный образ жизни, передвигаются по городу по своим личным и семейным делам. И в этой связи хочу еще отметить, что сейчас ведется большая работа по созданию комфортной и безопасной среды для пассажиров и пешеходов. Ликвидируются опасные нерегулируемые пешеходные переходы. Пешеходам предлагается альтернатива – регулируемые переходы, оборудованные светофорами со звуковым сигналом, а также тактильными плитками, что особенно важно для незрячих и слабовидящих людей. Эти перемены можно только приветствовать. Ведь таким образом для нас создаются безопасные условия на улицах города”.

Получить льготную транспортную карту «Волна» со шрифтом Брайля слабовидящие и незрячие пассажиры могут во всех волгоградских отделениях Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Те граждане, которые ранее уже получили льготную транспортную карту красного цвета, могут обменять имеющуюся на новую с рельефной надписью. Выдача и обмен льготных транспортных карт «Волна» осуществляется в режиме работы отделений, расположенных во всех районах Волгограда.

При первичном обращении в МФЦ для получения транспортной карты «Волна» со шрифтом Брайля гражданам следует предоставить установленный пакет документов. Это документ, удостоверяющий личность, справка о величине среднедушевого дохода, выданная органом социальной защиты населения Волгоградской области, справка, подтверждающая факт установления гражданину инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид», и СНИЛС. Для обмена имеющейся льготной карты держателю необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и справку об инвалидности.

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