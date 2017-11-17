В рамках реконструкции городского детско-юношеского центра (ДЮЦ) в Волгограде были отреставрированы уникальные витражи, которые уже вернулись на своё место. К моменту начала реконструкции объекта отдельные фрагменты стеклянной композиции были повреждены, витражи демонтировали и передали реставраторам. На данный момент рабочие ведут подгонку элементов этого произведения витражного искусства.

Помимо работ с витражами, на объекте завершается процесс усиления конструктивных элементов здания, ограждений балкона в спортивном зале, а также облицовка стен, реставрация фасада центра, прокладка наружных сетей. Продолжаются отделка помещений современными материалами, устройство внутренних инженерных систем вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, электроснабжения и др. Выполняются мероприятия по благоустройству: установка бордюров, укладка брусчатки, монтаж ограждения территории и наружного освещения. Ведется подготовка к пуско-наладочным работам системы отопления. Работы по реконструкции ДЮЦа выполняются согласно графику. Ввод объекта планируется в 2018 году.

Напомним, здание крупнейшего в регионе детско-юношеского центра было закрыто в 2005 году из-за аварийного состояния. Здание долгие годы оставалось брошенным и разрушалось. А 1 июня 2014 года, в День защиты детей, по решению, принятому губернатором волгоградского региона, началась масштабная реконструкция центра.

В рамках работ, проведенных в период с 2014 по 2016 года, был проведен комплекс мероприятий по усилению основания и фундаментов здания, созданию теплового контура объекта, полной замене кровли.

Обновленный ДЮЦ будет вмещать одновременно более 400 человек. Заниматься в центре смогут до пяти тысяч детей. Помимо многочисленных помещений для кружков и секций, здесь предусмотрены спортивный и театрально-концертный залы, библиотека, помещения для музейно-выставочных мероприятий.