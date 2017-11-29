Дорожные объекты, на которых проходила комплексная реконструкция, сдаются в эксплуатацию. К этому моменту ремонт был завершен на 13 дорожных объектах региона, общая протяженность которых составляет более 49 километров. Среди них – подъезд к поселку Солодовка в Ленинском районе, а также автодорога «Волжский-Лиман Казенный» в Среднеахтубинском районе.

По данным регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, участок дороги «Волжский-Лиман Казенный» возводился по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Протяженность нового участка – 2,5 километра, это подъезд к предприятию агропромышленного комплекса. Строительство объекта обеспечит транспортную доступность данной территории. Стоимость работ составила 68 миллионов рублей.

Кроме того, в Ленинском районе сдана в эксплуатацию дорога к поселку Солодовка, жители которого ждали новой трассы несколько десятков лет. Дорожники уложили здесь не только асфальтобетонное полотно, но и возвели тротуар для пешеходов, установили знаки, автобусную остановку, выполнили разметку, построили линию освещения.