В среду 15 ноября состоялось открытие экспозиционной теплицы в Волжской оранжерее.

Волгоградский ботанический сад разделен на две части: ботанический сад в Краснооктябрьском районе и оранжерея в г. Волжском. В Волгограде располагается аппарат управления, научный отдел организации, включая лабораторию биотехнологии, гербарий и научная библиотека ботанического сада. В теплице Волжского поддерживается и пополняется значительная коллекция тропических, субтропических растений, хризантем, фикусов и суккулентов.

На экспозиционной площадке было создано несколько новых тематических зон: зона водных растений, в которой расположился новый пруд с рыбками, пополнилась коллекция тропических и субтропических растений в более 250 наименований. Площадку начали реконструировать в 2014 году, однако останавливаться на достигнутом сотрудники Волгоградского регионального ботанического сада не планируют. Зону отдыха также украсила необычная скамейка Гауди, арка из живых растений и вымощенные дорожки. По словам организаторов, новая площадка будет служить для проведения экоуроков “Зеленый класс” для взрослых и детей, семинаров, экскурсий и фотосессий. Следует отметить, что экспозиция была выполнена руками сотрудников Волгоградского регионального ботанического сада.

Ботанический сад занимается в том числе производством посадочного материала, декоративных кустарников и деревьев, ведется научная деятельность. Теплица Волгоградского ботанического сада не имеет аналогов на территории Волгоградской области. Такое разнообразие растений можно увидеть только здесь. Многие растения были адаптированы для нашего климата.

Несмотря на то, что в ноябре не удастся полюбоваться многими цветущими растениями, на территории оранжереи сейчас цветет большое количество наименований хризантем: Диана, Эннеси Рэд, Милонка, Грета, Риекман, Балтика, Аленка и многие другие.

Полюбоваться ими в оранжерее вы можете в любое время по предварительной записи на сайте или 23 ноября в 13:00 во Дворце творчества детей и молодежи в Волжском, где пройдет ежегодный “Бал хризантем”.