В минувшее воскресенье, когда регион отмечал 75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом, в Волгограде прошли праздничные мероприятия. Был и концерт, и красочный фейерверк, и народные гулянья. Но было и ещё одно торжественное мероприятие: на новый 50-метровый флагшток водрузили копию легендарного Знамени Победы.

#день 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом #Знамя Победы. Для этого использовался первый в стране 50-метровый флагшток) A post shared by Гостиница "ЦАРИЦЫНСКАЯ" (@the_tsaritsynskaya_hotel) on Nov 19, 2017 at 10:29pm PST

Поднятие Знамени Победы проходило в торжественной обстановке под звуки гимна. После окончания церемонии начался праздничный концерт.

Напомним, что флагшток был установлен в рамках реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» (национальная комплексная программа «Держава XXI век»), посвященного подготовке к 75-летию Великой Победы.

Это первый в России флагшток, который имеет высоту 50 метров. Флагшток расположен недалеко от Бронекатера БК-13 на Центральной набережной.