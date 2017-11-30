Волгоградцев приглашают на Ярмарочный разгуляй, который будет проходить на территории новой продовольственной ярмарки по проспекту Университетскому, 64. В рамках мероприятия гостей ждет насыщенная программа: розыгрыши, конкурсы с ценными призами, дегустация продуктов от местных товаропроизводителей, а также традиционные народные гуляния для детей и взрослых.

Мероприятие состоится 2 декабря в 10:00. Волгоградцы смогут окунуться в праздничную атмосферу и сделать выгодные покупки. Свыше 40 местных товаропроизводителей представят продукцию десятков наименований, которую можно продегустировать.

Гостей будут развлекать творческие коллективы, которые готовят концертную программу. Согреться в морозный декабрьский день посетителям ярмарки предложат горячим безалкогольным глинтвейном. Кроме того, организаторы готовят лотерею, в ходе которой гости ярмарки смогут выиграть бытовую технику.