Осень – время дорожных работ в Волгограде. Мокрая погода не мешает волгоградским дорожным службам укладывать асфальт и обновлять дорожное полотно. Вот и в эти дни комплексный дорожный ремонт проходит на участке дороги по улице Качинцев от пересечения с трамвайными путями до стадиона «Электроник».

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Дорожные работы проводит МБУ «Северное». Благодаря поддержке региона, муниципальному предприятию в 2017 году были переданы более 50 единиц новой спецтехники для ремонта и содержания дорог. По итогам аукционов, МБУ наряду с крупными дорожными компаниями выполняет работы по комплексному обновлению городских магистралей. Работы на улице Качинцев будут вестись в ночное время после окончания вечернего часа пик и продолжатся в течение всей ночи. В ходе комплексных работ на участке будет проведено глубокое фрезерование по всей ширине дороги с последующей укладкой нижнего выравнивающего слоя и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона с высокопрочным щебнем. Всего в ходе реконструкции участка автодороги будет восстановлено более 8,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Как пояснил главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов: “Работы будут вестись в ночное время, чтобы минимизировать возможные неудобства для водителей. В ходе работ будут задействованы две специальные фрезеровочные машины, 6 самосвалов и 7 дорожных рабочих. Восстановление данного участка улично-дорожной сети будет комплексным, для обеспечения надлежащего качества нового полотна фронт работ организуем с учетом погодных условий. После окончания всех работ здесь будет нанесена новая дорожная разметка”.